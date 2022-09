Wanda Nara: Confirmó su rompimiento con el futbolista Mauro Icardi

Wanda Nara confirmó lo que era un secreto a voces acerca de su rompimiento con el futbolista argentino Mauro Icardi.

Nara dio a conocer mediante sus historias de Instagram la ruptura sentimental con el delantero debido a que ya había recibido muchos comentarios inapropiados.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó el mensaje de Wanda Nara.

Finalmente, Nara pidió respeto para su familia y para sus hijos en este momento de su vida, en donde finalmente se ha confirmado su separación con Icardi.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", sentenció Nara.

