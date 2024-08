Renata Zarazúa al quedar eliminada del US Open: 'Salí a dar lo mejor de mí'

Terminó el sueño de Renata Zarazúa en el US Open. La tenista mexicana cayó en la segunda ronda del último Grand Slam del año ante la danesa Caroline Wozniacki en sets corridos. Sin embargo, reconoció que salió a ganar el partido.

La mexicana tuvo un inicio lento en el partido perdiendo su saque en un par de ocasiones. Zarazúa encontró su mejor nivel en el segundo set tras una pausa para ir el baño donde aseguró que regresó con una mentalidad diferente, en busca de dar lo mejor de ella.

“Simplemente dije, ‘no tengo nada que perder, voy a tratar de darlo todo, lo mejor de mí’, tratar de mejorar hacer las cosas que me incomodan como jugadora y salí sin miedo. En el primer set estaba jugando a no perder y en el segundo set salí a ganar”, expresó la tenista.

De igual forma Zarazúa elogió el nivel de la ex número 1 del mundo, quien a pesar de tener ya 34 años y sufrir una breve lesión en la espalda, mantuvo buena forma física a lo largo de los dos sets en Nueva York.

“Un partido muy duro, muy físico. Nunca esperé que ella (Wozniacki) aguantara tanto, traté de moverla, trate de hacer cosas algunas dejaditas y ella solucionó bastante bien. Sé que es una jugadora muy buena y esperaba mucho de ella, pero me sorprendió su nivel físico”, reveló sobre su rival.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pato O' Ward se queda sin combustible en plena carrera y empuja su auto a boxes