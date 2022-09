Simone Biles aseguró que estará en Paris 2024: "Voy a estar ahí, sea como atleta o como audiencia"

Simone Biles, quien es considerada como una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, comentó en su visita a nuestro país para México XXI, sus deseos de participar en los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en Paris, 2024.

La atleta estadounidense sigue entrenando y preparándose en el más alto nivel y pese a que no ha puesto fin a su carrera, tiene claro que la gimnasia sea parte de su vida en un futuro.

"Ahorita todavía me estoy tomando un tiempo para mí para trabajar en mi persona, para Paris hoy diría, voy a estar ahí, independiente de que sea como atleta o como audiencia, pero creo que si tomo la decisión de entrenar quiero ir al cien y probablemente voy a intentar seguir", comentó.

Asimismo la medallista olímpica comentó lo que significaron los Juegos Olímpicos de Brasil 2014 significaron un sueño cumplido para ella.

No, yo gané una beca y luego recibí apoyo, otros no me aceptaron quiero representar a Estados Unidos, porque yo las veía en la portada de una revista. Me decían que yo tenía que estar en el equipo nacional, entonces fuimos a Italia, me fui al equipo nacional. Lo intenté, luego fui al campeonato nacional, lo gané. Competí con personas que han estado en los Juegos Olímpicos y eso fue mi sueño hecho realidad".

Por último la Biles no tiene en mente seguir como entrenadora en un futuro, buscará ayudar a su Federación y a las atletas en todo lo posible.

"Coach ahora, no creo, tengo que estar primero enfocada en mí y la gimnasia. Siempre trato de hablar con ellas y asesorarlas. Alexa me conoce en Instagram y estaré ahí si se necesita. Veo la gimnasia como mi futuro, siempre será parte de mí y me veo con la gimnasia siendo parte de mí, ya sea ayudando a la Federación", concluyó.