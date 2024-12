Tiger Woods reveló cuando volverá a jugar

El legendario golfista, Tiger Woods, confesó cuándo planea volver al campo para jugar, tras un año bastante discreto, que se vio afectado por sus molestias y sus ‘malas’ actuaciones, por lo que tiene claro cuál es su prioridad ahora.

Y es que el jugador de 48 años sabe que no tuvo un buen año, y que las lesiones y molestias fueron sus principales problemas, por lo que tener una buena rehabilitación es clave para poder volver a competir a un alto nivel.

“Yo solo estoy tratando con la rehabilitación, ser más fuerte, sentirme mejor y en realidad ser yo mismo, la mejor oportunidad la tendré el año que viene. Este año hubo fallos, no estuve tan acertado como tenía que estar”.

El golfista americano fue consciente que este año no mostró el nivel que nos tiene acostumbrados, pero que gracias a su proceso de recuperación y el entrenamiento que ha llevado, estará listo para seguir compitiendo, aunque no será a inicios del año.

“No jugué lo que necesitaba para llegar al campeonato, y no jugué para nada bien. Espero el siguiente año pueda estar mejor, está vez no podré competir empezando el año, necesito seguir entrenando, y mejor me daré la oportunidad el siguiente año para los eventos que vengan.

Por lo que Tiger dijo ser consciente que es algo que llevará tiempo, pero seguirá trabajando bajo el protocolo de recuperación para cuando llegue el momento de volver a competir.

“He hecho todo el proceso, sé cuánto tiempo va a llevar, eventuales llegará el punto donde pueda volver a competir”, concluyó el multicampeón.

Por lo que Tiger Woods no jugará en su torneo, Hero World Challenge 2024, que tendrá a grandes figuras como Scottie Scheffler, el número uno del mundo actualmente y medallista olímpico, Wyndham Clark y otras figuras mundiales, el torneo empezará mañana en Albany, Bahamas.

