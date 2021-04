Difícil, pero no imposible. La maratonista mexicana Úrsula Patricia Sánchez visualiza su debut olímpico conquistando una medalla en los Juegos de Tokio 2020, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto.

“Visualizo a este equipo mexicano haciendo historia, como los mejores. Me visualizo, siempre lo he pensado y lo deseo, con tener una medalla olímpica. No es fácil, claro que no lo es, me enfrento a lo mejor del mundo, pero creo que también puede ser la diferencia, siempre pensar que se puede y hacerlo.

“No me gusta hablar de lo que voy a hacer, me gusta hacerlo. Lo único que les puedo decir es que me entrego en todas las carreras al 100 por ciento para tener una representación digna para todos ustedes y para todo México”, declaró Sánchez García, a pregunta expresa de RÉCORD, durante la presentación del equipo olímpico mexicano de maratón que se realizó en la explanada del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).

La jalisciense de 33 años de edad, logró la marca olímpica en el Maratón de Arizona que se celebró en diciembre pasado tras llegar a la meta en el octavo lugar con tiempo de 2h29’11.

“Soy una de las atletas más longevas, ya tengo 25 años en este deporte y apenas hace siete años decidimos iniciar con este proceso olímpico con mi entrenador Cristobal Herrera. Desde Guadalajara iniciamos una preparación a Juegos Olímpicos, obviamente sin pensar que en estos momentos pasaremos por estas circunstancias tan difíciles, nunca me imaginé.

“Sin embargo, mi mentalidad y mi objetivo siempre fue llegar a Juegos Olímpicos. Siempre lo decreté, cada día, desde que fui mamá con más fuerza y lo he logrado. Me siento orgullosa de ser la imagen para muchas niñas, para la generación que viene detrás de nosotros, el ver a tanta gente que inspiramos”, mencionó la integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Úrsula conquistó la medalla de oro en los 10 mil metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, donde impuso récord centroamericano con 33 minutos, 41 segundos y 48 centésimas; en los Juegos Panamericanos Lima 2019 fue octava con crono de 33’22.30 e hizo su debut en los 42.195 kilómetros en enero de 2020 en el Maratón de Houston, donde finalizó sexta con 2 horas, 29 minutos y 32 segundos.

