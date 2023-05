Tony Finau se coronó en el Mexico Open at Vidanta

El estadounidense Tony Finau logró la revancha ante Jon Rahm en la segunda edición del Mexico Open at Vidanta, luego de superar al español con -5 golpes tras tener seis birdies, libre de bogeys, obteniendo un acumulado de 260 (-24).

Con este resultado, el de 33 años ha demostrado que la persistencia y la dedicación siempre tiene un final feliz, puesto que hace un año fue subcampeón y nunca quitó el dedo del renglón. Ahora, sin la presión de llegar como favorito, Finau consiguió su sexta victoria en el PGA TOUR y escaló del lugar número 16 al 11 en el ranking mundial de golf.

"Me siento muy feliz de ganar en este lugar que tanto hemos disfrutado estos dos años con mi familia. Se siente increíble haberle dado a todos los que vinieron un buen espectáculo. Mi juego estuvo muy bien arriba de green y terminar con una tarjeta limpia siempre es ideal", dijo el golfista.

"Creo que dimos un buen espectáculo con Jon, con quien suelo jugar rondas de práctica y somos buenos amigos. Hoy me favorecieron mucho las condiciones de campo, no me metí en muchos problemas, y de las situaciones complicadas, salí sin problemas. Es increíble ganar, y espero volver a este lugar en el futuro", agregó Finau.

Por su parte, Rahm sigue sin poder defender un título en los torneos del PGA, aunque continúa siendo el golfista más ganador en lo que va de 2023. El español cerró con 67 golpes (-4), producto de cinco birdies y un bogey, con una clasificación de 263 (-21).

“Ha sido un día en el que no he hecho nada mal, pero tampoco nada bien, la verdad ha sido un poco soso entre comillas. No han sido malos swings, la verdad, pero no conseguí darme las oportunidades que me hacían falta para ser birdies al principio y poner a Tony bajo presión”, dijo el actual número uno del ranking mundial.

El tercer peldaño fue para Brandon Wu de Estados Unidos, quien obtuvo 265 (-19). Cabe recordar que en el anterior certamen, finalizó en la segunda posición, empatado con Tony Finau y Kurt Kitayama.

En cuanto a los golfistas aztecas, Raúl Pereda tuvo un desenlace inesperado, ya que después de estar en el top 10 del torneo, terminó con un acumulado de 281 (-3) y se colocó en el puesto 60. Mientras que Sebastián Vázquez que no había tenido tantos reflectores, cerró con 280 (-4) y se instaló en el escalón número 55.

