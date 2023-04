Mexico Open: Austin Smotherman lidera tras la primera ronda, Jon Rahm es doceavo

El Mexico Open at Vidanta ha comenzado, y las miradas están puestas en el campeón defensor y número uno del ranking mundial, Jon Rahm, quien se ha colocado en el puesto 12, con seis birdies (hoyos 1, 2, 7, 9, 14 y 17 ) y dos bogeys (hoyos 11 y 16) para un respetable menos cuatro tras 18 jugados en la primera ronda del torneo que se está desarrollando en Nuevo Vallarta, Nayarit.

“Una pena que en los primeros nueve hoyos no haya podido desatarme mejores oportunidades, esos dos errores en el 11 y en el 16 que no eran malos golpes, pero no acababa de tener el resultado que yo esperaba. Gracias a unos buenos putts en el 1 y en el 2, me ha pasado un poco la vuelta, pero he conseguido terminar muy bien”, comentó el español al terminar el juego.

Este viernes, Rahm jugará la segunda ronda, y seguramente pasará el corte para jugar el fin de semana y darse la oportunidad de repetir como campeón.

El golfista más destacado de este jueves fue el estadounidense Austin Smotherman, quien logró cuatro birdies consecutivos y concluyó con un puntaje de 63 (menos ocho), tomando el liderato del torneo.

“A la mitad de la ronda no es que no haya yo tenido buenas lecturas, algunos putts no cayeron y en los hoyos más difíciles, está bien si haces tres putts. El que siento que se me escapó fue ese tiro de salida en el 18, tuve que tirar a buena y luego dejarme un putt de 15 pies en lugar de haber ido por el green en dos, ese justo a la mitad, hubiera sido el que marcara la pauta. Sí, me robé el tres el día de hoy y sí, agradable final”, dijo el que está posicionado en el número 342 del ranking mundial.

En cuanto a los mexicanos, Raúl Pereda fue el más sobresaliente al quedar en la segunda posición con un total de seis golpes bajo par, logrando de esta manera su mejor resultado en un torneo de esta magnitud.

“Fue un día muy sólido… Me mantuve en el presente, tiro por tiro, simplemente, tratando de arreglar los buenos sentimientos en el swing y sin dudar al respecto. Creo que este campo se me ha pintado bien al ojo y creé las oportunidades y hoy se metieron, mañana (hoy) será otro día”, destacó el que está en el lugar 810 del ranking mundial.

