Wimbledon: Santiago González y Giuliana Olmos caen en la Final de Dobles Mixtos

Este domingo el sueño de estar en la Final de Dobles Mixtos en Wimbledon se materializó para la pareja mixta mexicana de Santiago González y Giuliana Olmos, quienes tenían la difícil tarea de vencer al polaco Jan Zieliński y a la tenista de China Taipeí Hsieh Su-Wei.

Los mexicanos fallaron muy temprano en el juego y no lograron reconectarse en el partido, donde no pudieron ir al frente en ningún momento del mismo y los errores no forzados les pasaron factura durante los dos sets que duró el encuentro.

La pareja campeona, que venció 6-4 y 6-2, apretaron cuando, en el segundo set, los mexicanos se acercaron al rendimiento que los llevo a la Final, pero, con un pequeño ajuste en la intensidad, Zieliński y Su-Wei cerraron el partido cuando se les presentó la oportunidad con los cuatro break points que tuvieron en último set.

Santiago espera poder volver a la Final el siguiente año, junto a Giuliana, y repetir el mejor resultado del mexicano en una Final de dobles, misma que consiguió ganar en el Master de París a principios de este año. Los mexicanos podrían volver a disputar dobles mixtos en el siguiente Grand Slam, en el US Open.

