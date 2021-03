Zurutuza: 'Nadal sin duda se extrañará, pero con Tsitsipas tendremos buenas cosas'

El Abierto Mexicano de Tenis no contará con su campeón defensor para esta edición debido a que Rafael Nadal declinó participar por lesión. Pero el torneo se blindó con un cartel que está compuesto por tres jugadores dentro del Top 10 y uno de ellos está llamado a ser una de las grandes figuras a futuro, como es Stefanos Tsitsipas, quien jugará por vez primera en Acapulco pese a que se perfilaba para seguir los pasos de Roger Federer quien nunca pisó la pista del Puerto.

"El torneo tiene un cuadro muy interesante, muy completo, tener tres Top 10 hace que el torneo junto con todos los demás como Fognini, Isner, Felix, estos chicos que están empezando como Alcaraz y Korda, muy importantes par el torneo, Rafa (Nadal) sin duda se extrañará, es un activo fijo del torneo, las ganas de tenerlo siempre están pero tenemos grandes nombres y el público lo va a poder disfrutar, el torneo viene bien y el sábado vamos a entregar muy buenos resultados", dijo el director del torneo, Raúl Zurutuza en videoconferencia.

Acapulco contó a su favor en el calendario con sólo competir con Dubai por acaparar jugadores en la misma semana, algo que ayudó a traer de vuelta a Diego Schwartzman quien precisamente el año pasado no jugó en México. Es así que el draw luce sólido y solo contó con dos bajas, la de Cristian Garín y la de Kevin Anderson.

"Yo no lo armé, lo arma el torneo. Es un buen torneo, balance con tres Top 10, casi todos dentro de los 50 y es un torneo atractivo, vamos a tener buenos juegos, la baja de Garín se entiende, ganó en casa y venir de arcilla es complicado, de Kevin Anderson me da cosa, me gusta cómo juega, entrenó bien y ayer uno sé qué pasó con su cadera pero son gajes del oficio", apuntó Zurutuza.

"Hay partidos muy buenos, el de Sascha Zverev contra Alcaraz es bueno, Cilic contra Felix (Auger-Aliassime) igual y el debut de Jerry López que llegó de Bulgaria con buen ritmo, jugó dobles y le dio match play, pinta bien, con Dubai lo digo con respeto, que les vaya bien, tienen buen cuadro, es la ventaja de tener dos torneos la misma semana, antes había 3 y tener 2 es bueno para jugadores, a los dos nos va a ir muy bien", agregó.

A diferencia de Roger Federer, cuyo contrato vitalicio con Dubai impidió que pudiera jugar alguna vez en Acapulco, Tsitsipas —llamado a dominar el tenis mundial en el futuro—fue convencido de jugar el AMT gracias a que su representante, Patricio Apey, tiene un vínculo cercano con Mextenis.

"Hay muchos jugadores que uno como director le gustaría tener, la verdad hablamos mucho con su representante que tenemos gran relación, entonces creo que estuvo bien, lo vi contento, lo recibí en el aeropuerto, es un tipo súper relajado muy light, espero se enamore de México y se quede con todo respeto a Dubai, esa historia de Roger que nunca vino a México por el tema de Dubai espero que nunca se repita con otro jugador, es importante que cada jugador pueda estar en la mayor cantidad de torneos, Tsitsipas llegó bien, entrenó y es interesante, creo que tendremos buenas cosas con él", puntualizó.

