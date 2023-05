Pablo Repetto, DT de Santos: "No voy a entrar en temas arbitrales"

El director técnico de Santos, Pablo Repetto, no quiso hablar del arbitraje del juego de Vuelta entre Rayados y Santos. El estratega no estaba seguro si el gol que le anularon a su equipo estuvo bien o mal anulado, por lo que no entró en detalles.

"No voy a entrar en los temas arbitrales porque no se si estuvieron bien o mal", señaló el uruguayo. Cabe recordar que les anularon un gol tras un fuera de lugar dudoso y también hubo una polémica en area de Rayados por un recargón por la espalda de Jesús Gallardo sobre Diego Medina.

Asimismo, el estratega uruguayo se mostró orgulloso de su equipo, a quien dirigió los últimos cuatro juegos.

"Lamentablemente nos toca quedar afuera. Estuvimos a la altura. Por momentos sentíamos que podíamos, pero lamentablemente no fue así. Nos vamos con dolor, la parte anímica estaba fuerte, pero nos vamos con la cabeza en alto", declaró Repetto.

Tras tomar al equipo en la última jornada, Pablo Repetto guió a los laguneros a los Cuartos de Final tras haber dejado en el camino a Pachuca en repechaje.

