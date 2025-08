SummerSlam 2025: Cartelera y dónde ver la Noche 1 del evento más caliente del verano

WWE SummerSlam 2025 marcará el inicio de algo histórico, ya que será la primera edición del evento que contará con dos noches de siete combates cada una. Con sede en el MetLife Stadium de New Jersey, el segundo evento más importante del año para la empresa le dará paso a su primera noche.

Tiffy defiende su título frente a la Reina del Ring | wwe.com

Primera vez con dos noches

La noche inaugural de un SummerSlam histórico estará llena de adrenalina y emociones; rivalidades añejas, algunas otras nuevas, otras tantas por campeonatos darán inicio a un fin de semana que pinta para ser uno de los mejores en 2025.

La cartelera de la noche 1 ha quedado de la siguiente manera:

Sami Zayn vs Karrion Kross

Lucha por los campeonatos femeninos en pareja: Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (c) vs Alexa Bliss y Charlotte Flair

Tag Team Match: Randy Orton y Jelly Roll vs Drew McIntyre y Logan Paul

Tag Team Match: Roman Reigns y Jey Uso vs Bron Breakker y Bronson Reed

Lucha por el campeonato femenino de WWE: Tiffany Stratton (c) vs Jade Cargill

Evento central noche 1. Lucha por el campeonato mundial pesado de WWE: Gunther (c) vs CM Punk

Miembros originales de The Bloodline se vuelven a unir para SummerSlam | wwe.com

El orden de las luchas es desconocido, de momento solo se sabe que el evento central de la primera noche será el choque entre 'The Ring General' y 'The Best in the World'.

¿Dónde ver la primera noche del 'evento más caliente del verano'?

Fecha : Sábado 2 de agosto

: Sábado 2 de agosto Sede : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Horario : 4:00 PM (tiempo del centro de México)

: 4:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Netflix

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Stephanie Vaquer se declara 'mexicana': "es parte de mi corazón"