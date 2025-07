WWE confirma las luchas de sábado y domingo para el primer SummerSlam de dos días

WWE ha dejado saber de manera oficial cuál será el acomodo de sus luchas para SummerSlam, uno de sus eventos más importantes, mismo que además por primera vez tendrá dos noches, tal y como actualmente se lleva a cabo WrestleMania. De momento, con cinco combates cada noche, uno de los eventos más importantes de la empresa anuncia su cartelera.

Tiffany Stratton defiende ante la Reina del Ring Jade Cargill ı wwe.com

Noche 1 de SummerSlam

La noche que abrirá el primer SummerSlam de dos noches, está conformada por ahora con la lucha por los campeonatos en pareja femeninos: Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (c) vs Alexa Bliss y Charlotte Flair, lucha por el campeonato mundial pesado: Gunther (c) vs CM Punk, lucha en parejas: Randy Orton y Jelly Roll vs Drew McIntyre y Logan Paul, lucha por el campeonato femenino de WWE: Tiffany Stratton (c) vs Jade Cargill.

Además, se agregaron dos nuevas luchas que no estaban planificadas hasta las últimas horas: Sami Zayn vs Karrion Kross; Roman Reigns y Jey Uso vs Bron Breakker y Bronson Reed. La cartelera está sujeta a cambios todavía.

Gunther vs Cm Punk podría cerrar la segunda noche ı wwe.com

Noche 2 de SummerSlam

La segunda noche, además de prometer bastantes emociones, está conformada por los siguientes combates. Lucha por el campeonato intercontinental: Dominik Mysterio (c) vs AJ Styles, lucha en jaula de acero por el campeonato de los Estados Unidos: Solo Sikoa (c) vs Jacob Fatu, lucha por el campeonato interncontinental femenino: Becky Lynch (c) vs Lyra Valkyria.

Para completar una noche que tiene todas sus luchas en competencia por un campeonato, también se llevará a cabo la triple amenaza por el campeonato mundial pesado femenino: Naomi (c) vs Iyo Sky vs Rhea Ripley; y como evento central de todo el evento, una lucha callejera por el campeonato indiscutido de WWE: John Cena (c) vs Cody Rhodes.

Cena vs Rhodes 2 será el evento central de SummerSlam ı wwe.com

La noche dos también cuenta con una cartelera sujeta a cambios.

