Afición de Tuzos armó fiesta con banderines al ritmo de los Caligaris

Como se ha hecho una tradición en los más recientes juegos de Pachuca en el Estadio Hidalgo, previo al duelo de Cuartos de Final de Ida ante Chivas, en el sonido local se hizo escuchar la canción de 'Kilómetros' de la banda argentina Los Caligaris, con la que la afición de los Tuzos arma una fiesta con benderínes y bufandas