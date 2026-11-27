Tras salir expulsado ante Chivas, Idrissi es ovacionados por su afición

Oussama Idrissi marcó par de golazos para que Pachuca derrotara 2-1 a Chivas; sin embargo, tras burlarse del plantel rojiblanco fue expulsado por el árbitro del juego Fernando Hernández. A pesar de dejar a su equipo con 10 hombres la afición hidalguense se rindió ante el marroquí a su salida de la cancha