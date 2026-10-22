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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD23:42 - 21 octubre 2026
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Almada tras vencer al Atlas: 'Este club exige ganar permanentemente'

En América no hay tiempo para relajarse, pues la exigencia es permanente y el estratega uruguayo sabe que no basta con ganar, también hay que darle alegrías a la afición

Tags:HomepageLiga MXClub América

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