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REDACCIÓN RÉCORD11:36 - 19 noviembre 2026
¡El vínculo entre Grand Theft Auto VI y Pumas!
En Fut Morning de RÉCORD, se analizó la curiosa coincidencia que desde el estreno del videojuego Grand Theft Auto V y el lanzamiento de su más reciente versión GTA VI han pasado 13 años, mismo lapso en el que el conjunto universitario no ha posido alzar un título oficial
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