¡Más información de la audiencia del TAS y la Liga MX!

En Infiltrados de RÉCORD se presentó el reporte de Iliany Apareció quien dio detalles de la segunda audiencia entre la Federación Mexicana de Futbol y los cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso, la cual llegó a su fin. Ahora, las partes quedan a la espera de la resolución del TAS