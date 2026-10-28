// Contra //27/10/2026
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Jorge Reyes21:10 - 27 octubre 2026
¡EXCLUSIVAS! Jony Beltran y Lobo Estepario: las primeras impresiones de sus polémicas batallas en FMS México
Los freestylers nos contaron cómo vivieron sus encuentros y qué fue lo que más se les complicó. Además, aclararon las controversias que se dieron 'al calor' de las batallas.
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