Fan de Cruz Azul y 49ers revela que prefiere al equipo de San Francisco

En entrevista con RÉCORD, un aficionado de Cruz Azul, previo al duelo de la NFL en el Estadio Azteca entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, reveló que su amor al equipo de la Bahía es más grande del que tiene por el de La Noria; incluso, aseguró que prefiere un título de Super Bowl de su equipo que el trofeo de Liga MX