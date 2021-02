Con Gustavo Ayón, pero sin Juan Toscano, México jugará Ventana FIBA

Los 12 Guerreros cerraron filas con tal de rescatar el baloncesto mexicano a pesar de los problemas a nivel directivo que tenían a la quinteta azteca al borde de la desafiliación y una multa económica. El combinado nacional contará con el flamante regreso de Gustavo Ayón para jugar en Puerto Rico, pero no tendrá la presencia de Juan Toscano-Anderson, debido a que los Warriors no le otorgaron el permiso al estar en plena competencia.

“Mi postura sigue siendo la misma, no soy partidario de hacer las cosas como se están haciendo en estos años, pero es una situación extraordinaria porque México está en peligro de ser desafilado y lejos de que pueda afectar a la Selección Mayor, perjudica a muchos jóvenes que tienen el sueño de jugar baloncesto para representar a su país, hay muchísimos niño en México con ese sueño”, dijo El Titán sobre su regreso.

El nayarita regresó al Tricolor, en parte, debido a que el exseleccionado y compañero suyo años atrás, Omar Quintero, tomó las riendas del equipo en este microciclo en busca de mantener a México participando en los torneos de la FIBA.

“Yo, aun en contra de mi ideología voy a apoyar este proceso y lo hago porque está una persona que le tengo mucho cariño por todos los años juntos en el baloncesto como es Omar (Quintero), por eso apoyo este proceso, tiene un mes que no entreno, no estoy al 100 por ciento pero es un proceso que requiere que alguien levante la mano y aportar un granito de arena, no se va a solucionar el problema del basquetbol, pero lo hago por todos los niños a los que se suspendió su torneo por los problemas, esto es lo más que puedo hacer, apoyar a Omar”, comentó Ayón.

“No interesa quién está detrás, quién vaya a salir y apoyo este proceso aun en contra de mi manera de pensar, no es un proceso limpio donde le dan ventaja al jugador, es una falta de respeto hacer a nuestro basquetbol una cosa así, pero lo hago por no afectar a tantos jóvenes en nuestro basquetbol”, puntualizó.

A pesar de que hombres como Paco Cruz y Jorge Gutiérrez fueron convocados, no podrán estar en la convocatoria debido a que sus equipos en Europa no les concedieron el permiso, al igual que los que juegan en colegial o ligas menores como Diego Willis y Jamie Jaquez. Además del caso de Juan Toscano-Anderson, único mexicano actualmente en la NBA.

“Juan Toscano es el mismo caso, está en un burbuja en NBA y no los dejan salir, eso pasa con los colegiales, Diego Willis, Jacques, entonces aparte de la pandemia le sumamos a eso y se hace un poquito más difícil”, zanjó Quintero.

