Director de NBA México: 'Queremos la mejor experiencia, un equipo con apego al país'

La pandemia por el Covid-19 impidió que México celebrara al menos un juego de la NBA en 2020, sin embargo la ilusión de traer a Lakers de Los Ángeles, franquicia con 17 anillos de campeón y con gran afición tricolor, se mantiene viva.

En entrevista con RÉCORD el director de NBA México, Raúl Zarraga, declaró que sigue trabajando para hacerle realidad el sueño a los fanáticos mexicanos que la temporada pasada se colocaron como la tercera mejor audiencia internacional.

"No es ningún secreto cuáles son los equipos que todo mundo quiere ver, llámese Lakers, Warriors, Nets por el tipo de equipo que es, los mismos Raptors o Philadelphia. En realidad no te podría decir un equipo en particular, a mí lo que me interesa es ofrecer la mejor experiencia para todos, un equipo que tenga apego a México.

"Si fueran los Lakers, sé que los aficionados se mueren de ganas de que vengan los Lakers, no nada más en México, en el mundo entero. Sin embargo, siempre obedece a diferentes dinámicas.

"Ahorita mi atención más allá de los equipos es en el modelo adecuado y en los tiempos correctos", aseguró Zarraga en charla virtual.

En 2019 México hizo historia pues por primera vez en la NBA cuatro equipos disputaron juegos oficiales fuera de Estados Unidos y Canadá en una misma campaña con la visita de Mavericks de Dallas, Pistons de Detroit, Suns de Phoenix y Spurs de San Antonio.

El 14 de diciembre de ese año, más de 20 mil aficionados estallaron en júbilo durante el juego número 30 que se celebró en la Arena Ciudad de México, el primero que se definió en tiempo extra en tierra azteca entre San Antonio y Phoenix.

De las 30 franquicias solo ocho no han jugado en territorio mexicano: Lakers, Trail Blazers de Portland, Grizzlies de Memphis, Pacers de Indiana, Bucks de Milwaukee, Hawks de Atlanta, Raptors de Toronto y Hornets de Charlotte.

"Estamos planeando diferentes escenarios para ver cuándo y cómo podríamos regresar a México", aseguró Zarraga.

