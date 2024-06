Goran Dragić, leyenda de la NBA, elogió a Jaime Jáquez: 'Es un jugador especial'

Sorprendió a una leyenda de la NBA. En el evento de NBA House en México, el exbasquetbolista profesional, Goran Dragić, habló del rendimiento que tuvo el mexicano Jaime Jáquez en su primera temporada en la NBA, al cual comparo con Jimmy Butler.

"Me sorprendió (Jaime Jáquez), es un novato en su primer año de NBA, pero les ha demostrado a todos que puede jugar, es muy maduro como jugador y como ser humano. Todo el mundo está diciendo cosas buenas de él, tiene un buen futuro en la NBA", estás fueron las palabras de Dragić para describir el rendimiento del joven mexicano en su primera aventura por la NBA.

Pero los halagos no terminaron aquí, ya que Goran comparó al jugador del Miami Heat con Jimmy Butler, que formó parte del NBA All Stars en seis ocasiones: "Él tiene la actitud, tiene las habilidades, por supuesto que es algo pronto para decirlo, porque es su primer año en la NBA. Me recuerda a Jimmy Butler, es muy fuerte como el, puede entrar en el carril, puede driblar, tal vez sea mejor tirador que Jimmy, es un jugador especial"

Finalmente, el esloveno habló de lo positivo que será ver a Jaime Jáquez en México el próximo 2 de noviembre: "Jaime es de aquí, su familia, así que siempre es bueno volver al país de dónde son tus ancestros. Tuve el privilegio de estar en México en dos ocasiones con Miami Heat para jugar, creo que es muy emocionante ir a diferentes países y jugar frente a diferentes fanáticos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CELTICS GANA EL TERCER JUEGO Y SE ENCAMINA PARA OBTENER SU TÍTULO 18