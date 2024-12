Lebron James tras cumplir 40 años: 'Quería aprovechar al máximo el tiempo en la NBA'

LeBron James, conocido como "El Rey", celebra su cumpleaños número 40 este lunes, marcando un nuevo hito en su ilustre carrera. La estrella de Los Ángeles Lakers se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en haber competido en cuatro décadas distintas: su adolescencia, los 20, 30 y ahora 40 años.

Con esto, LeBron ingresa a un exclusivo grupo de 25 basquetbolistas que han jugado en la liga después de cumplir 40 años, un logro sin precedentes en una competencia tan exigente físicamente.

Ha jugado por 22 años | AP

Cuando LeBron debutó hace casi 22 años como un prometedor joven de Ohio, pocos podían imaginar la magnitud de su impacto en el deporte. Hoy, tras una trayectoria de récords históricos, sigue siendo una de las principales figuras de la NBA.

A pesar de su longevidad en el deporte, el propio James admite que nunca pensó en llegar tan lejos. "No me puse un calendario sobre cuánto tiempo iba a jugar", confesó. "Simplemente me dije que quería aprovechar al máximo el tiempo que tenía en la liga y tratar de ser el mejor que pudiera ser".

Nunca pensó jugar tanto | AP

LeBron sigue demostrando su excelencia con números que muchos jugadores jóvenes envidiarían: 23.5 puntos, 9 asistencias y 7.5 rebotes por partido esta temporada. Estos promedios de nivel All-Star son inauditos para un jugador de su edad.

LeBron James no solo continúa escribiendo su legado, sino que redefine lo que significa ser un atleta en la NBA, inspirando a futuras generaciones con su trabajo, determinación y pasión por el juego.

Sigue brillando en la NBA | AP

