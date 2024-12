Tarjeta de Michael Jordan será subastada en ocho millones de pesos

La leyenda de Michael Jordan continúa despertando un enorme interés entre los coleccionistas, y esta vez no es la excepción. Una tarjeta de novato del histórico basquetbolista será subastada próximamente con un valor estimado de 8 millones de pesos mexicanos (400 mil dólares).

Esta pieza forma parte de un set de colección de la plantilla de los Chicago Bulls correspondiente a la temporada 1984-85, el año en que Michael Jordan debutó en la NBA. La tarjeta muestra a Jordan aparentemente tomando un rebote y ha sido evaluada con una calificación PSA de 8.5, lo que certifica sus “condiciones casi perfectas” y aumenta su atractivo para los coleccionistas.

Esta valuada en 8 millones | X

La subasta, organizada por la empresa Heritage Auctions, incluirá un lote de 12 cartas de los jugadores que formaron parte de los Bulls en esa histórica temporada. Sin embargo, es la tarjeta de Jordan la que promete acaparar las miradas y los bolsillos de los fanáticos.

El legado de "MJ23" no solo trasciende en las canchas, sino también en el mercado de artículos coleccionables. En el pasado, la camiseta que usó Jordan durante el icónico partido de las Finales de la NBA de 1998, conocido como 'The Last Dance', alcanzó un récord histórico al venderse por 10 millones 91 mil dólares.

Sigue causando revuelo | X @BleacherReport

Esta subasta es otra prueba de que los objetos relacionados con el seis veces campeón de la NBA siguen siendo un tesoro para los apasionados del deporte y los coleccionistas de todo el mundo.

