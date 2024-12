¡Se armó la bronca! Jugadores de Suns y Mavs desatan pelea y resulta en tres expulsados

El pivote de los Suns de Phoenix, Jusuf Nurkic, y los aleros de los Mavericks de Dallas, Naji Marshall y P.J Washington, fueron expulsados del partido del viernes por la noche después de una breve pelea entre los jugadores durante la victoria de los Mavs por 98-89.

Nurkic fue sancionado por una falta ofensiva mientras era marcado por Daniel Gafford con 9:02 restantes en el tercer cuarto antes de que el pleito se intensificara rápidamente. Nurkic confrontó a Marshall antes de lanzarle un golpe abierto a la cabeza y luego Marshall respondió con un puñetazo. Washington rápidamente empujó a Nurkic al suelo antes de que los equipos fueran separados.

“Solo protegiéndonos entre nosotros — eso fue lo que ocurrió,” dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd. “Las emociones pueden elevarse, así que nuestros chicos se protegen unos a otros. Hablamos sobre ello y esta noche se demostró.”

Los árbitros revisaron la jugada antes de decidir que los tres jugadores serían expulsados.

“Creo que ese nivel de altercado no es bueno para nuestro equipo, no es bueno para nadie individualmente, no es bueno para nuestra liga,” dijo el entrenador de los Suns, Mike Budenholzer. “No conozco todos los detalles de lo que llevó a ese punto.”

Los Mavs ya estaban mermados tras perder a la estrella Luka Doncic por una lesión en la pantorrilla en Navidad. Se espera que Doncic esté fuera de acción aproximadamente un mes.

