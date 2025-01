NBA pospuso partido entre Lakers y Hornets tras incendios forestales en California

La NBA pospuso el partido en casa de los Lakers de Los Ángeles contra los Hornets de Charlotte debido a los incendios forestales en el sur de California.

Ese partido, previsto para el jueves, fue el segundo que debía realizarse en el centro de Los Ángeles y que se pospuso. La NHL, liga profesional de hockey sobre hielo, aplazó el duelo entre los Kings de Los Ángeles y los Flames de Calgary el miércoles por la noche.

Los incendios continúan | AP

La fecha para los partidos reprogramados se anunciará más adelante. Los Kings informaron que las entradas para su juego pospuesto contra Calgary serán válidas para la nueva fecha.

Kawhi Leonard de los Clippers de Los Ángeles, abandonó abruptamente al equipo antes del duelo del miércoles en Denver por razones personales. Leonard compró una casa en Pacific Palisades en 2021.

Posponen el partido | CAPTURA DE PANTALL

“Definitivamente tiene que cuidar de su casa... Tiene todo mi apoyo al 100%”, dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue. “Tenía que asegurarse que su familia y niños estén bien. Regresó, y están bien, así que solo estoy feliz y agradecido por eso”.

Horas más tarde, La NFL decidió trasladar el partido de playoffs de la ronda de comodines entre los Vikings de Minnesota y los Rams al estado de Arizona, tras días de devastadores incendios forestales en la zona de Los Ángeles.

The entire @NBA and @TheNBPA family sends its thoughts and support to the community of Los Angeles during this challenging time. We are grateful for the thousands of local firefighters and first responders who have demonstrated enormous bravery. Our prayers remain with those… pic.twitter.com/K29cazQIUZ

— NBA (@NBA) January 9, 2025