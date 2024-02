NBA: Se espera que Jaime Jaquez Jr. tenga participación en el Slam Dunk del All-Star Game

El temporadón que está teniendo el mexicano Jaime Jaquez Jr. en su primer año en la NBA no ha pasado desapercibido, pues la versatilidad dentro de la duela lo ha llevado a llenarse de los elogios de grandes personalidades, así como de su compañero Jimmy Butler y su entrenador Erik Spoelstra.

Este gran foco que ha atraído el tricolor también podría llevarlo a participar en el concurso de mates que se llevará a cabo en el All-Star Game de Indianápolis el próximo 17 de febrero, pues tiene la capacidad para realizar clavadas atractivas.

A principios de enero, Greg Sylvander, insider y analista de la NBA, fue quien reveló su posible participación. "Se espera que Jaime Jaquez Jr participe en el concurso NBA Slam Dunk en el fin de semana All Star en febrero", escribió en su cuenta de X.

Ahora, los rumores toman fuerza, pues según varios reportes, la NBA reveló este miércoles una lista de posibles participantes para el Slam Dunk en donde se encuentra incluido el alero del Miami Heat.

Un concurso de mates no es algo desconocido para Triple J, quien como estudiante de secundaria fue ganador del Battle of The Valley Slam Dunk Contest en 2019 ante KJ Martin y el jugador de la NFL, Drake London.

Hasta la fecha, Jáquez Jr., tiene unos registros ofensivos de 13.0 puntos, 3.8 rebotes y 2.6 asistencias por juego, siendo de gran apoyo para los líderes del equipo, quienes señalan que el azteca juega como "veterano", ganándose poco a poco la confianza de Spoelstra, quien ha comenzado a ponerlo de titular.

