NBA: Stephen Curry será baja de los Warriors por varias semanas tras lesión de hombro

Stephen Curry comenzó el miércoles por la noche sin saber si jugaría en Indiana debido a un dolor en la rodilla derecha.

Lo remató en el vestuario con una lesión en el hombro izquierdo.

Se espera que el ocho veces All-Star, dos veces MVP y líder de carrera de la NBA en triples se someta a una resonancia magnética el jueves después de salir durante el tercer cuarto de la derrota de Golden State por 125-119 en Indiana.

Curry se lesionó cuando quedaban unos dos minutos en el tercer cuarto cuando los Warriors intentaban recuperarse de un déficit de 20 puntos en el medio tiempo. Su jugada de tres puntos con 4:16 para el final en el tercero puso a Golden State dentro de 83-80.

Pero cuando el alero de los Pacers, Jalen Smith, regateó hacia la línea de fondo, Curry trató de detenerlo sacando el brazo izquierdo. Smith continuó, y el brazo de Curry se dobló hacia atrás con torpeza. Curry lo agarró del hombro mientras estaba encorvado en la cancha y luego caminó hacia el vestuario durante el siguiente tiempo muerto.

“Los entrenadores me dijeron a mediados del último cuarto que no iba a regresar”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Confío en su juicio. Solo hablé con él brevemente después del juego, así que aún no he tenido la oportunidad de hablar con él”.

Curry no aceptó preguntas después de anotar 38 puntos, encestando cinco triples y sus 11 tiros libres. No se espera que vuelva a hablar con los periodistas hasta el viernes, cuando los campeones defensores de la NBA visiten Filadelfia en la tercera escala de un viaje de seis juegos.

Los Warriors ya han perdido sus primeros dos juegos en su gira más larga del Este de la temporada. Ahora pueden estar sin su mejor jugador mientras intentan volver a subir por encima de .500.

“Este es un tramo difícil de la temporada y si Steph está fuera, seguro que se vuelve más difícil”, dijo Kerr. “Si estamos sanos, siento que podemos vencer a cualquiera, creo que este equipo lo ha demostrado. Solo tenemos que encontrar una manera de llegar allí”.

Curry fue su yo habitual y sensacional mientras estaba en el juego. Fue responsable de la mitad de los 54 puntos de los Warriors en la primera mitad y terminó con siete rebotes, siete asistencias y dos robos.

El escolta All-Star Klay Thompson se perdió su segundo partido consecutivo por una lesión en la rodilla derecha y Andrew Wiggins no jugó por una lesión abdominal. Luego, en el último cuarto, el alero Draymond Green fue expulsado luego de cometer dos faltas técnicas en un lapso de 14 segundos.

Gracias a Curry, los Warriors todavía tenían una oportunidad.

“Básicamente nos puso sobre sus hombros durante los minutos que estuvo ahí”, dijo Kerr. “Estaba llegando a la línea, encontrando a otras personas y pensé que los muchachos hicieron un gran trabajo al luchar”.

Pero si Curry se pierde un tiempo considerable, los Warriors no serán los mismos.

“Steph siempre es un tipo con una gran perspectiva de la vida”, dijo Kerr. “Así que esperamos lo mejor”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUISA SALAS HACE ARTE EN LA CANCHA DE BALONCESTO DEL JARDÍN PUSHKIN