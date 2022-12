América Femenil: Renata Masciarelli y Janelly Farias oficializan su salida de las Águilas

El ciclo de Renata Masciarelli y de Janelly Farias con el América Femenil ha llegado a su fin. La guardameta tapatía y la defensa se despidieron del club mediante una emotiva carta.

“A ti, Club America te agradezco de todo corazón por abrirme tus puertas porque al hacerlo me dejaste ser parte de la institución más grande de México. Total agradecimiento a los profes que cada día me motivaron a ser mejor mediante la disciplina, honestidad y entrega. A mis compañeras, gracias por todo lo vivido en estos años, espero no olviden que cuentan conmigo dentro y fuera de la cancha, siempre”,, escribió Mascia, luego de tres años de estancia.

Gracias Renata Masciarelli @MasciarelliR por tu entrega y dedicación como Águila. Te deseamos lo mejor en tu nueva etapa. #EstoEsAmérica pic.twitter.com/IVdK43otI5 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 15, 2022

Asímismo, Renata agradeció a la afición por el apoyo que le brindaron en su etapa como americanista y aseguró que se quedó con una sensación amarga por no haber podido conseguir el título.

“A la afición por su apoyo incondicional! Me quedo con la espina de un campeonato que no tengo duda llegará en el futuro. Les deseo el mayor de los éxitos, porque realmente lo merecen”, finalizó.

Renata Masciarelli llegó al Nido para el Apertura 2019 con la misión de cubrir la sensible baja de Cecilia Santiago; sin embargo, a lo largo de su trayecto con el club cometió varios errores, por lo que fue relegada al banco de suplentes y, fueron sus diferencias con el técnico, Ángel Villacampa las que detonaron su salida de la institución.

De igual manera, la defensa Janelly Farías se despidió del cuadro americanista tras 4 torneos, donde acumuló 66 partidos y 9 goles en su estancia como azulcrema.

