'Hooligan' sobre su visita a Joserra: "Le están temblando las patitas, está muy nervioso"

Este domingo, se llevará a cabo la Final del Mundial de Qatar 2022 y con ello muchas de las coberturas mundiales deportivas llegarán también a su Final.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención es la seria amenaza que le hizo el 'Hooligan' en las redes sociales al periodista deportivo José Ramón Fernández, a quien aseguró que lo tendrá frente a frente el próximo domingo en Qatar.

"No solamente nervioso, desde el momento en el que se enteró, le están temblando las patitas. Yo lo conozco muy bien, entonces seguramente está muy nervioso y tiene porqué estar nervioso; según lo que he escuchado “El Hooligan” se va a portar muy mal", comentó Andrés Bustamante, quien es buen amigo de los dos personajes.

Incluso, Bustamante adelantó que " al único que le vamos a faltar al respeto es a José Ramón Fernández que se lo merece", en lo que se espera va a ser un reencuentro con mucha violencia de por medio.

El comediante aseguró que el próximo 18 de diciembre cuando se dará el reencuentro, se explicará porqué el odio del 'Hooligan' hacia José Ramón Fernández.

"Durante más de 30 años mucha gente me ha preguntado por qué razón “El Hooligan” le tiene ese coraje a José Ramón y pues este 18 de diciembre se va a saber la razón por la cual durante 30 años lo ha correteado", comentó sobre un hecho que generará mucha expectación.

Finalmente, Andrés Bustamante sentenció que "José Ramón es un gran amigo y además juntos es como he tenido mis aventuras y oportunidades humorísticas más grandes. Entonces, para mí, es a todo dar que después de un lapso en cual no he hecho nada junto a él nuevamente nos reunamos con algo que es como muy notorio, como es la de los eventos deportivos".

