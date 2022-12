Carlos Salcido dobre Ricardo La Volpe: "El profesor ni me conocía, me decía Cirilo"

El exfutbolista, Carlos Salcido, recordó cuando el exentrenador Ricardo La Volpe le llamaba erroneamente 'Cirilo' cuando tuvo su primer encuentro con la Selección Nacional de México.

En entrevista durante el programa Los Maestros En La Jugada de TUDN, el exdefensa de Chivas platicó entre risas cómo fue la época en la que llegó al Tri el cual recuerda como una de sus mejor épocas en el futbol.

“Llegamos en una época, yo creo que la mejor hablando futbolísticamente, hablando para mí, porque aprendí muchas cosas, tengo que recalcar que el profesor ni me conocía, porque no salgo en la lista, estaba Mau Briseño de Tigres, se lesiona y yo entro como en este sustituto y los primeros días me decía Cirilo. Hasta que Jorge Campos le dijo: “no se llama Cirilo”, se llama Salcido". Dijo Carlos.

Finalmente, Salcido dijo que a partir de entonces su carrera se consolidó tanto en el combinado nacional como en Europa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ANDRÉ PIERRE GIGNAC Y NAHUEL GUZMÁN APOSTARÁN EN LA FINAL DEL MUNDIAL