Todo lo que debes saber de la nueva temporada de NBA

La temporada de la NBA comienza el martes, y las listas de la noche inaugural de la liga muestran un récord de 135 jugadores que nacieron fuera de los EE. UU. Vienen de 43 países, igualando un récord, y 71 son de Europa, la mayor cantidad en la historia de ese continente.

Ese desarrollo ocurre en un momento en que la NBA está en conversaciones con la FIBA (el organismo rector mundial del deporte) para desarrollar una nueva liga en Europa, algo que podría suceder ya en 2027.

“El estado del baloncesto en Europa me parece fantástico”, declaró el mes pasado el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Tienen sus propias tradiciones, que por supuesto queremos mantener, pero creemos que existe la oportunidad de traer una liga al estilo NBA al continente y llevar el baloncesto a otro nivel”.

Canadá tiene la mayor cantidad de jugadores no estadounidenses, con 23, seguido de 19 de Francia y 13 de Australia. Y los Atlanta Hawks abren la temporada con 10 jugadores internacionales en su plantilla, igualando un récord de la NBA.

Los 30 equipos cuentan con al menos un jugador internacional en sus plantillas para la noche inaugural. Y se espera que la NBA finalice pronto un nuevo formato del Juego de las Estrellas , en el que jugadores estadounidenses se enfrentarán a jugadores internacionales en un torneo.

Shai Gilgeous-Alexander, canadiense del Oklahoma City, es el actual MVP. Jugadores nacidos fuera de EE. UU. (el serbio Nikola Jokic tres veces, el griego Giannis Antetokounmpo dos veces, el camerunés Joel Embiid una vez y Gilgeous-Alexander una vez) han ganado los últimos siete premios MVP de la NBA, la racha más larga en la historia de la liga. Cabe destacar que Embiid es ciudadano estadounidense y ayudó a Estados Unidos a ganar el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A estas alturas, cada vez que juega la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, actualiza los récords de la liga. Es el líder histórico de la NBA en puntos y minutos, y tiene algunos hitos más en la mira esta temporada.

— Su primer partido del año hará que esta sea oficialmente su temporada número 23, rompiendo el empate con Vince Carter por la mayor cantidad en la historia de la NBA para un jugador.

— Si juega 50 partidos, romperá el récord de 1.611 (sólo temporada regular) que posee Robert Parish.

— Si anota 350 goles de campo, romperá la marca de Kareem Abdul-Jabbar de 15.837.

Nuevos hitos

— James Harden de Los Angeles Clippers tiene 27,687 puntos en su carrera y necesita 603 puntos más para superar al miembro del Salón de la Fama Carmelo Anthony en el décimo lugar de la lista de todos los tiempos de la NBA.

— Russell Westbrook de Sacramento necesita 75 asistencias para convertirse en el octavo jugador en la historia de la NBA con 10.000.

— El entrenador de Indiana, Rick Carlisle, está a siete victorias de las 1000 en su carrera. Será el undécimo entrenador en conseguirlo y probablemente el último en al menos algunos años más; Erik Spoelstra, de Miami, llega a esta temporada con 787 victorias.

Spoelstra está a nueve victorias de superar a Red Auerbach como el entrenador con más victorias entrenando a un equipo. Auerbach ganó 795 con los Celtics; solo Gregg Popovich (1390 con San Antonio) y Jerry Sloan (1127 con Utah) tuvieron más victorias con una misma franquicia.

El entrenador de Milwaukee, Doc Rivers, ha estado fuera de juego 1978 partidos, la octava mayor cantidad —por ahora— en la historia de la liga. Si dirige la temporada completa, ascenderá al cuarto puesto en la lista histórica de partidos dirigidos, superando a Bill Fitch (2050), Jerry Sloan (2024), Larry Brown (2002) y George Karl (1999). El primero en esa lista es Lenny Wilkens (2487), el segundo es Don Nelson (2318) y el tercero es Gregg Popovich (2214).

Denver, Brooklyn, Indiana y San Antonio jugarán su partido número 4000 de la NBA esta temporada. Denver lo hará contra Brooklyn el 29 de enero, el partido histórico de Indiana será el 2 de febrero en casa contra Houston, mientras que San Antonio y Brooklyn lo harán el 5 de febrero: los Spurs en Dallas y los Nets en Orlando.

— Atlanta está a 33 victorias de convertirse en la sexta franquicia con 3.000 victorias en la temporada regular, uniéndose a Boston, Los Ángeles Lakers, Filadelfia, Nueva York y Golden State.

— Indiana está a 20 victorias de 2.000 en la temporada regular.

¿Quién anotará la cifra de 14 millones?

La liga comienza esta temporada a unos 46.000 puntos de que alguien anote el punto número 14 millones en la historia de la NBA. Teniendo en cuenta el promedio del año pasado de unos 228 puntos por partido, se necesitarán alrededor de 200 partidos esta temporada para que alguien alcance ese hito. Eso significa que sucederá alrededor del 17 de noviembre, más o menos un día o dos.

Entre los nombres más destacados de la NBA esta temporada, según las listas de la noche inaugural: Hay siete Jordans (Jordan Walsh de Boston, Jordan Miller de Los Angeles Clippers, Jordan Hawkins y Jordan Poole de Nueva Orleans, Jordan Clarkson de Nueva York, Jordan Goodwin de Phoenix y Jordan McLaughlin de San Antonio). En conjunto, están unos 10.000 puntos por debajo del total de la carrera de Michael Jordan.

Plaga de nombres o apellidos similares

— Hay cinco jugadores llamados Nikola (Nikola Jokic de Denver, Nikola Jovic de Miami, Nikola Topic de Oklahoma City, Nikola Durisic de Atlanta y Nikola Vucevic de Chicago).

— Hay cinco James (LeBron y Bronny James de los Lakers, James Harden de los Clippers, James Wiseman de Indiana y Sion James de Charlotte).

— Orlando Robinson podría ser el único jugador de la liga que lleve su nombre en la parte delantera de su camiseta y su apellido en la trasera. Tiene un contrato de dos vías con el Magic.

— Los Bucks tienen tres hermanos Antetokounmpo: Giannis, Thanasis y el jugador bidireccional Alex.

¿Cuál es la plantilla más joven?

Los Brooklyn Nets son jóvenes. Tan jóvenes, de hecho, que no tienen en su plantilla a nadie que esté entre los 100 mejores anotadores activos de la liga de cara a esta temporada.

Las cifras son desorbitadas si se ponen en perspectiva. Los jugadores en la plantilla de la noche inaugural de los Nets han sumado 21.708 puntos y 1.018 titularidades a estas alturas de sus carreras.

Hay ocho jugadores activos (LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Chris Paul y Damian Lillard) con más puntos que los que tiene la plantilla de los Nets al comenzar esta temporada.

James, Paul, DeRozan, Mike Conley, Durant, Al Horford, Russell Westbrook, Brook Lopez y Stephen Curry tienen más titularidades.

James, Andre Drummond y Nikola Vucevic tienen más rebotes que cualquier otro jugador de los Nets. Curry, el máximo anotador de triples de la NBA, lidera un grupo de seis jugadores con más triples que los Nets, mientras que hay 10 jugadores con más robos y 26 con más asistencias.

El máximo anotador en la plantilla de los Nets en este momento es Michael Porter Jr., con 5.597 puntos en su carrera hasta el momento.