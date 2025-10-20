¡De regreso a la NBA! Michael Jordan regresa a las a duelas como comentarista de NBC

Michael Jordan cambió para siempre la forma de ver y jugar el basquetbol, la NBA y el deporte en general. El icónico número 23 se convirtió en uno de los deportistas más galardonados del mundo, por lo que su figura siempre estará ligada a la Asociación, algo que hoy es una realidad.

Desde hace unos meses, NBC anunció al exjugador de los Chicago Bulls y Washington Wizards como parte de su nuevo equipo de trabajo. La compañía estadounidense recuperó los derechos de transmisión de la NBA, después de más de 20 años sin ellos.

Michael Jordan | Captura de pantalla: X

¿Cómo impulsará Jordan la NBA on NBC?

La presencia de 'Su Majestad' con NBC será de vital importancia por un recurso muy utilizado en los últimos años: la nostalgia. Los seis títulos de la NBA de los Toros de Chicago y Michael Jordan tuvieron a la empresa como una de sus grandes protagonistas, con la gran narración de Bob Costas.

De igual forma, el regresó de Jordan marcará un hecho sin precedentes en la NBA. Michael estuvo alejado -por llamarlo de alguna forma- de las cuestiones del juego de la Asociación, aunque fungió por un tiempo como uno de los socios de los Charlotte Hornets.

Majestuoso en la duela, pero aún más en los negocios

Michael Jordan ganó un sinfín de títulos, tanto colectivos como individuales. The GOAT logró impulsar su marca y su imagen para convertirse en uno de los grandes productos en la industria deportiva.

Jordan Brand se volvió una de las grandes marcas en todo el mundo, a tal punto de estar en ciertos jerseys de la NBA y otros deportes. Uno de los grandes momentos fue cuando comenzaron a vestir al Paris Saint-Germain, además de algunos equipos de futbol americano universitario.

¿Cuándo inicia la Temporada 2025 de la NBA?

La Temporada 2025 marcará el regreso de la actividad a las duelas después de las impresionantes Finales entre Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers. Será el equipo Campeón de la NBA quien inaugurará la campaña con su duelo ante los Houston Rockets.

