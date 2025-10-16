¡Nueva era! NBA utilizará inteligencia artificial en el arbitraje

La NBA decidió innovar para la próxima temporada con la implementación de la inteligencia artificial en el arbitraje, con el objetivo de que el juego se centre en las jugadas más complicadas y se pierda menos tiempo en las decisiones sencillas.

En acción | AP

¿Cómo se utilizará la inteligencia artificial en la NBA?

Con esta propuesta, la NBA contará con red de sensores, cámaras y algoritmos para tener detalle de cada movimiento. Además les darán imágenes computarizadas para que los árbitros puedan tomar mejores decisiones.

La NBA busca que la inteligencia artificial funcione como un apoyo a los árbitros, con la intención de no ser una especie de reemplazo. El vicepresidente ejecutivo de estrategia y análisis de basquetbol de la liga, Evan Wasch explicó a fondo lo que esto representa.

“Si invertimos en esta tecnología para acertar más en las jugadas objetivas, logramos dos cosas: la precisión aumenta y los árbitros pueden enfocarse en las jugadas difíciles, lo que también incrementa la exactitud en esas situaciones”, dijo Wasch.

“Lo que hacemos es rastrear múltiples objetos en el espacio con una precisión increíble”, agregó Evan Wasch para explicar a los aficionados los beneficios que implementar la inteligencia artificial en el arbitraje otorgan a la NBA.

En partido | AP

La inteligencia artificial hará uso de cámaras y sensores de los estadios, los cuales seguirán los movimientos del balón, dedos, pies, cabeza y más zonas de los jugadores que intervendrán constantemente durante el transcurso de un partido.

La tecnología ayudará a que los árbitros consideren de mejor manera los tapones y posibles interferencias con las imágenes que proporcionarán, mismas que serán mostradas a los aficionados que estén en los estadios de la NBA.

NBA da paso importante para la innovación deportiva

Con esta innovación, la NBA se consolida como una de las ligas deportivas más avanzadas del mundo en materia tecnológica. La integración de la inteligencia artificial busca no solo optimizar la justicia dentro de la cancha, sino también mejorar la experiencia del espectador, al ofrecer mayor transparencia y dinamismo en el desarrollo de los partidos, sin alterar la esencia del baloncesto profesional.

En juego | AP