¿Cuál es el palmarés de LeBron James y sus récords personales?

LeBron James, de 40 años de edad, sigue dando dotes de calidad con Los Angeles Lakers, el basquetbolista buscará el título con el cuadro angelino en esta nueva temporada, donde posiblemente esté viviendo sus últimos partidos como profesional.

Mientras eso pasa, en RÉCORD te traemos todos los títulos que el ‘King James’ ha catapultado así como sus diversas marcas impuestas dentro de la NBA en donde varias están para quedarse por siempre en la historia de este deporte.

LeBron James l AP

Títulos en NBA

LeBron James ha conquistado diversos logros comenzando con los cuatro campeonato de NBA (2012 y 2013 con Heat de Miami, 2016 de Cavs de Cleveland y recientemente en 2020 con Los Angeles Lakers) y hasta ahora busca el segundo con los angelinos.

Además de las coronas conquistadas también cuenta con logros personales entre los que destaca MVP (Jugador Más Valioso) en cuatro Finales de la NBA, MVP en cuatro temporadas regular, tres medallas de Oro y una de Bronce. Así como tres MVP en All-Star y premios All-NBA, es el jugador con más presencia en el quinteto (13 veces).

NBA l AP

2012 – Campeón con Miami Heat

2013 – Campeón con Miami Heat

2016 – Campeón con Cleveland Cavaliers

2020 – Campeón con Los Angeles Lakers

Oro – Juegos Olímpicos de 2008 (Beijing)

Oro – Juegos Olímpicos de 2012 (Londres)

Oro – Campeonato FIBA Américas 2007 (Las Vegas)

Bronce – Juegos Olímpicos de 2004 (Atenas)

MVP de las Finales de la NBA (4 veces)

MVP de la temporada regular (4 veces)

MVP del All-Star Game (3 veces)

13 selecciones al Primer Quinteto All-NBA (récord histórico)

Múltiples selecciones al All-NBA Team (primer, segundo o tercer equipo, a lo largo de su carrera)

James l AP

Récords personales

Mayor cantidad de puntos en la NBA: Con más de 50 mil puntos anotados, Además destaca por haber sido el jugador más joven en alcanzar hitos como 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil y 30 mil puntos en su carrera.

Mayor cantidad de puntos en la fase regular con 41 mil 924 puntos; más puntos consecutivos anotando en temporada regular con mil 550 consecutivos; más minutos jugados con 58 mil 620 en temporada regular y más intentos de canastas de campo con 30 mil 386 lanzamientos.

Asimismo cuenta con más partidos jugados con mil 837 partidos en carrera dentro de temporada regular y Playoffs. Cabe mencionar, que es la estrella más joven en ser elegido pick número uno del Draft con la edad de 18 años y 182 días.

Mayor número de convocatorias; Mayor número de presencias en el primer quinteto; Más victorias en Playoffs; Más partidos en Playoffs; Más robos en Playoffs; Más minutos jugados en Playoffs; Mayor cantidad de rebotes defensivos en la historia de las Finales; único jugador con más de 30 mil puntos, 10 mil asistencias y 10 mil rebotes; único jugador que promedió un triple-doble en unas Finales, en 2017; único jugador que lideró una serie de Playoffs en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos, en 2016 y finalmente único jugador en ganar el MVP de las Finales con tres franquicias distintas: Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers.

LeBron l AP