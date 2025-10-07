LeBron James: Las frases más memorables del histórico jugador de la NBA

LeBron James encendió todas las alarmas esta semana al publicar un mensaje enigmático en redes sociales: “La decisión de todas las decisiones”, programada para este martes 7 de octubre. La frase abrió la puerta a una posibilidad que parecía lejana: el retiro.

Al final, no fue más que un anuncio publicitario de la bebida Hennessy, donde se confirmó que habrá una bebida 'especial' por la temporada número 23 de LeBron James como jugador en la NBA. Sin embargo, todo el furor que causó en redes provocó que se recordara su legado en el basquetbol internacional.

De “The Chosen One” al primer pick del Draft

A finales de los años noventa, la NBA vivía una etapa de transición tras el retiro de Michael Jordan. En medio de ese panorama, un adolescente de Ohio comenzó a captar la atención de todo Estados Unidos. En su primer año en St. Vincent–St. Mary High School, LeBron James mostró un talento descomunal. Las portadas de revistas deportivas no tardaron en bautizarlo como “The Chosen One” (El Elegido).

LeBron asustó con un posible anuncio de retiro | AP

Su impacto fue tal que decidió dar el salto directo de la secundaria a la NBA, uniéndose a un selecto grupo de jugadores históricos que siguieron esa ruta. En 2003 fue la primera selección global del Draft, elegido por los Cleveland Cavaliers. Desde entonces, su trayectoria no ha hecho más que agrandar su leyenda.

LeBron brilló primero en Cleveland, luego formó parte de la era dorada del Miami Heat, y finalmente escribió un nuevo capítulo con Los Angeles Lakers. En esta última etapa, conquistó su cuarto título en la burbuja de Orlando, en plena pandemia de 2020. Pero más allá de los campeonatos, su huella quedó marcada por romper un récord que parecía intocable.

El 7 de febrero de 2023, James superó los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, convirtiéndose en el máximo anotador de la historia de la NBA en un partido inolvidable ante Oklahoma City Thunder. Ese hito lo consolidó como uno de los más grandes atletas que ha visto el deporte.

LeBron es un histórico de la NBA | AP

Las frases más memorables de LeBron James

A lo largo de más de dos décadas, LeBron no solo ha inspirado con su juego, sino también con sus palabras. Estas son algunas de sus frases célebres que revelan su mentalidad y liderazgo:

“Toda tu vida te dirán lo que no puedes hacer. Te dirán que no eres lo suficientemente bueno, fuerte o talentoso. Que tienes la estatura equivocada, el peso equivocado o el tipo equivocado para jugar, para ser, para lograr. Te dirán que no. Mil veces no. Hasta que todos esos ‘no’ pierdan sentido. Porque toda la vida te lo repetirán con firmeza y sin pausa… y un día, tú les responderás con un sí.”

“No puedes tener miedo al fracaso. Es la única forma de tener éxito; no vas a tener éxito siempre.”

“El compromiso es una parte importante de lo que soy y de lo que creo. ¿Qué tan comprometido estás con ganar? ¿Qué tan comprometido estás con ser un buen amigo? ¿Con ser confiable? ¿Con el éxito? ¿Qué tan comprometido estás con ser un buen padre, un buen compañero de equipo, un buen ejemplo a seguir? Hay un momento cada mañana en el que te miras al espejo: ¿Estás comprometido o no?”

“La grandeza se define por cuánto quieres poner en lo que haces.”

LeBron se ha distinguido por su mentalidad inquebrantable | AP

“Una vez que entras al campo de juego, no se trata de si caes bien o no. Lo importante es jugar a un alto nivel y hacer lo que sea necesario para ayudar a tu equipo a ganar. De eso se trata.”

“Una vez que te conviertes en deportista profesional te conviertes automáticamente en un modelo a seguir. No tengo problema en serlo, me encanta. Hay niños mirándome y me inspiro en ellos para hacer cosas buenas.”

“Tienes que aceptar el fracaso para mejorar.”

“Siempre digo que vivo con las decisiones que tomo. Siempre hay forma para corregirlas o caminos mejores. Al final del día vivo con ellas.”

¿Cuáles son las distinciones de LeBron James?

4 títulos de la NBA

4 MVPs de Finales de la NBA

4 MVPs de Temporada Regular

Rookie del Año

21 selecciones al Juego de las Estrellas

1 Campeón del In-Season Tournament

1 MVP del In-Season Tournament

3 Medallas de Oro Olímpicas

13 veces en el Mejor Quinteto de la NBA

Máximo anotador histórico con 42,184 puntos (al momento)

LeBron James es ejemplo de superación y constancia | AP