LeBron James: el legado del Rey ante los rumores de su retiro

LeBron James rompió las redes sociales con un enigmático mensaje, en el que anunció "La decisión de todas las decisiones", el próximo martes 7 de octubre. El versátil jugador de la NBA podría optar por la decisión del retiro, por lo que les presentamos gran parte de su legado, desde su época en secundaria hasta la longevidad en la Asociación.

LeBron James | AP

De ser 'El Elegido' a ser 'El Rey'

Michael Jordan dejó "huérfana" a la NBA después de su retiro y aunque volvió, nunca fue lo mismo a la magia de los años noventas. Sin embargo, en la secundaria, un joven que fue denominado como 'The Chosen One' deslumbró a todos en su año de Freshman en St. Vincent-St. Mary, escuela de Ohio.

El talento de LeBron destacó sobre manera, siendo de los mejores jugadores de Estados Unidos sin estar en la Universidad. James terminó por entrar a un selecto grupo que pasó de secundaria a la NBA, además de ser la primera selección del Draft del 2003.

El Elegido | @lebronvideoz

Comienzo en Cleveland

LeBron llegó a una franquicia totalmente en reconstrucción, pero logró demostrar su talento y ser el líder del equipo desde el primer año. Con los Cleveland Cavaliers, James destacó y se llevó el premio al Rookie del Año, aunque lo mejor llegó tiempo después.

Con los Cavs, LeBron James tuvo su primera selección al Juego de las Estrellas, en el año de 2005. Después, con un equipo sin estrellas, 'El Rey' consiguió llegar a sus primeras Finales de la NBA en 2007; aunque el resultado terminó con una barrida 4-0 por parte de los San Antonio Spurs de Tim Duncan.

En 2009, James ganó su primer gran premio individual: el MVP de la temporada regular. Al año siguiente, LeBron volvió a ganar dicho galardón; aunque su permanencia en el equipo en el que estuvo predestinado a llevar a la gloria, quedó en el aire.

Sus primeros años | @BronMuse

'La decisión' y el Calor de Miami

Después de una serie de derrotas y decepciones con Cleveland, LeBron James anunció su salida de Cleveland en una entrevista, a la cual denominó como "La decisión". El heredero de las mayores glorias de la NBA anunció su llegada a Miami Heat, equipo en el que ganó dos MVPs más, además de sus primeros dos títulos de la NBA.

'El Rey' y el Calor de Miami se convirtieron en una gran dinastía con un Big-3 de miedo, sin embargo, LeBron tenía una cuenta pendiente. Ahora, con cuatro premios al Jugador Más Valioso y dos Campeonatos de la NBA, James tomó sus maletas y regresó a Cleveland, donde todo comenzó.

En Miami | @PasionBasketNBA

El regreso y la promesa

En su regreso en el año de 2014, James encontró un equipo más completo y logró regresar a su mejor nivel, aunque la gran historia la escribió en 2016. Los Cleveland Cavaliers, con LeBron, Kyrie Irving y Kevin Love, lograron remontar por primera vez en la historia de las Finales de la NBA un déficit de 1-3, ante los Golden State Warriors del 73-9.

Las lágrimas que derramó LeBron James aquella noche en la duela de San Francisco, se convirtieron en uno de los momentos más importantes en la historia del deporte estadounidense. "Cleveland, esto es para ustedes", gritó con emoción con un trofeo Larry O’Brien que significó un exorcismo para una ciudad históricamente perdedora.

Exorcismo | @IsaacOkoroFan

Los Angeles Lakers y el récord que rompió

En su tercera aventura -y que podría ser la última- James volvió a ganar un título de una manera atípica, en la época de la pandemia. Sin embargo, su cuarto trofeo Larry O’Brien no fue lo más importante en su carrera, sino el récord que rompió.

El 7 de febrero de 2023, James escribió una vez más su nombre en los más alto de la NBA, cuando rompió el hito que creó Kareem Abdul-Jabbar. 'El Niño de Akron' superó la barrera de los 38 mil 387 puntos de la leyenda de los setenta, en un increíble partido ante los Oklahoma City Thunder.

LeBron James | AP

¿Cuáles son todos los récords de LeBron James?