Los Angeles Lakers suben el precio de los boletos del último partido de temporada regular

LeBron James estaría próximo a anunciar su retiro del básquetbol profesional, por lo que la fiebre en Los Ángeles por el último partido de temporada regular de los Lakers ha cobrado mucha importancia, aún y cuando ni siquiera ha comenzado la temporada regular.

De acuerdo a la página de X Legion Hoops, los precios para el boleto del último partido de temporada regular frente al Jazz de Utah han subido los precios de manera desproporcionada.

Los precios del último partido de los Lakers se han disparado | CAPTURA

Antes del video que se publicó en las redes sociales de LeBron James, el precio de los boletos frente al Jazz pasaron de costar $80 dólares a tener un precio de $445.00 dólares.

Aunque LeBron James todavía no ha hecho oficial nada, la rumorología en redes sociales ha comenzado a crecer, y todo apunta a que James terminará por anunciar su retiro del baloncesto profesional.

LeBron James podría anunciar su retiro | AP

Los boletos están volando

Este martes, después de los rumores sobre el posible retiro de LeBron James, los boletos del último partido de temporada regular de Los Angeles Lakers frente al Jazz de Utah se están agotando.

En el sitio de Ticketmaster los boletos de $800 dólares están agotados, el ticket más barato está en $954 dólares, quedando muy pocos.

El boleto más caro para ver el que podría ser el último partido de LeBron James está en un valor de $6 mil 765 dólares, más los impuestos.

Así va la venta de boletos para el último partido ante Utah | CAPTURA

Precios de los boletos disponibles para el Lakers vs Utah

Aunque los precios de los boletos varían por zonas y por filas, el estimado de los boletos que quedan disponibles alcanzan los $2 mil dólares, sin ser de los más caros que están disponibles en la Crypto.com Arena.