LeBron James estará fuera del inicio de Temporada Regular con los Lakers

LeBron James es una de las grandes figuras de cara a la próxima temporada de la NBA. El jugador de Los Angeles Lakers se volvió tendencia por una publicación misteriosa en redes, sin embargo, solamente se trató de una estrategia de marketing; aunque ahora se dio a conocer que su presencia en el inicio de la campaña es duda, por un dolor en la ciática.

LeBron James | AP

'El Rey' no estuvo presente en los dos primeros partidos de pretemporada de la NBA con el quinteto angelino, por lo que las preocupaciones de los aficionados y demás comenzaron. James tampoco estuvo en los primeros campamentos de entrenamiento, y su ausencia se extenderá de tres a cuatro semanas.

J.J. Redick, actual coach de los Lakers, informó que LeBron realizó su propio trabajo y cronograma fuera del resto del equipo. Redick no añadió nada más sobre el cuatro veces Campeón de la NBA, aunque mantiene una ligera esperanza sobre su regreso.

LeBron James | AP

¿Contra quién debutan Los Angeles Lakers?

El Oro y Púrpura de Los Ángeles tendrá su primer partido de la campaña ante los Golden State Warriors. Los Lakers buscarán resarcir las heridas de la última eliminación que tuvieron en Playoffs, cuando los Minnesota Timberwolves los dejaron fuera.

Con la incorporación de Luka Doncic, el conjunto de Los Ángeles se volvió en uno de los favoritos al anillo, pero la defensa dejó mucho que desear. Es por eso que en temporada baja, los Lakers se hicieron de los servicios de DeAndre Ayton, uno de los mejores reboteadores en la actualidad.

LeBron James | AP

¿Los últimos años de LeBron James?

Pese a que el anuncio de su retiro no se confirmó, la edad no pasa en vano. El cuatro veces MVP de la NBA presentó varios problemas físicos la temporada anterior, por lo que la contratación de Doncic se especuló como una clase de relevo.

Con su ausencia en el partido ante los Warriors de Stephen Curry, será la primera vez en la extensa trayectoria de LeBron James que no estará en el juego inaugural. Los Lakers lucen como uno de las favoritos en la Conferencia Oeste de la NBA, aunque 'El Chico de Akron' ya no es su estrella más brillante.

LeBron James | AP