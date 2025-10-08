Real Madrid causa polémica por fichaje de jugador africano de 11 años

Recientemente, el equipo del Real Madrid estuvo en el ojo del huracán, esto tras su más reciente fichaje en sus líneas juveniles, la del africano, Moussa Balla Traoré, jugador de 11 años que forma parte del Infantil A, pero con apariencia de alguien mayor.

¿Quién es Moussa Balla Traoré?

El joven jugador nacido en Bamako, la capital de Malí, presume de tener únicamente 11 años, sin embargo, mide 2.07 metros a unos días de cumplir los 12 años. La situación de la estatura causó polémica y sospechas, por lo que el equipo del Madrid será investigado para asegurar que no mientan con la edad del jugador.

El basquetbolista que juega de Ala Pivote, recordó un caso similar que ocurrió con el Barcelona, cuando los Blaugranas ficharon al juvenil de 13 años, Mohamed Dabone, Pivote de 13 años y que actualmente está en negociación para jugar con el equipo principal, esto gracias a su físico y juego.

Pese a su altura de 2.10 m, Dabone, presume tener solo 13 años, por lo que no es la primera vez que un juvenil causa sospechas por un impresionante físico en la Liga Española de Basquetbol.

Polémica en torno a la edad en el deporte juvenil

El fichaje de Moussa Balla Traoré ha despertado dudas no solo entre aficionados, sino también en analistas deportivos y organismos reguladores. Las imágenes del jugador han generado miles de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios ponen en tela de juicio la veracidad de su edad.

La Federación Española de Baloncesto, en conjunto con la FIBA, ha confirmado que se realizarán evaluaciones médicas y estudios de desarrollo óseo para verificar la edad del joven Traoré. Esta práctica, aunque controvertida, ya ha sido aplicada en otros casos similares a nivel internacional, como medida para mantener la equidad en las categorías formativas del deporte profesional.

El Real Madrid, por su parte, ha defendido la legalidad del fichaje, asegurando que cuentan con toda la documentación requerida por los reglamentos internacionales. En un breve comunicado, el club manifestó su respaldo al jugador y su familia, al tiempo que expresó su disposición a colaborar con cualquier investigación para esclarecer la situación.

Más allá de la controversia, la llegada de Moussa Balla Traoré subraya la creciente apuesta de los grandes clubes europeos por captar talento desde edades tempranas. El físico imponente del joven africano ha despertado comparaciones con figuras legendarias del baloncesto mundial, y, de confirmarse su edad, su proyección podría ser histórica. Mientras tanto, el debate sobre la verificación de edades en el deporte juvenil continúa ganando fuerza.

