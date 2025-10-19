Kevin Durant se queda con los Houston Rockets tras firmar contrato multimillonario

Kevin Durant acordó una extensión de contrato que podría mantener al cuatro veces campeón anotador y cuatro veces medallista de oro olímpico con los Rockets de Houston hasta la temporada 2027-28, dijo el domingo una persona con conocimiento del acuerdo.

El segundo año de la extensión es a opción de Durant, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Rockets aún no habían anunciado que la firma se había finalizado.

Durant firmó una renovación por dos años y $90 MDD | AP

ESPN, que fue el primero en informar sobre el acuerdo, citó al socio comercial de Durant, Rich Kleiman, y dijo que el acuerdo podría valer 90 millones de dólares. Si Durant juega ambas temporadas, como está planeado, esos 90 millones de dólares llevarían sus ganancias en la cancha a casi 600 millones de dólares, lo que podría ser un récord de la NBA, dependiendo de cuánto tiempo más continúe jugando LeBron James.

Durant, 15 veces elegido al Juego de Estrellas, uno de solo siete jugadores en la historia de la NBA con tantas selecciones, era elegible para una extensión que podría haber valido 122 millones de dólares. Optó, por menos, un movimiento que proporcionará a los Rockets mucha flexibilidad para otros acuerdos en el futuro.

Durant firmó una renovación por dos años y $90 MDD | AP

Se esperaba el nuevo acuerdo desde que Durant eligió unirse a los Rockets en el verano. Durant está entrando en su primera temporada con los Rockets, un equipo que rompió una sequía de cinco años sin playoffs la temporada pasada y terminó con foja de 52-30 en la temporada regular.

Tienen un récord de 93-71 en las dos temporadas de Ime Udoka como entrenador, después de haber tenido un récord de 59-177 en las tres temporadas anteriores.

Durant firmó una renovación por dos años y $90 MDD | AP