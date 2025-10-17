Ausar Thompson, emocionado por la atmósfera en el juego de la Ciudad de México de NBA

Ausar Thompson, jugador de los Detroit Pistons no pudo negar su emoción por su próxima visita a la Ciudad de México para disputar el duelo ante los Dallas Mavericks el 1 de noviembre. Con 22 años de edad, el estadounidense compartió sus expectativas para el viaje.

Thompson en acción | AP

¿Qué dijo Ausar Thompson sobre su próxima visita a México?

"Mi expectativa es que será una atmósfera diferente. Nunca he jugado en México, me emociona ver cómo son los aficionados y me emociona ver qué tan ruidosos pueden ser y qué tanto intentan aprender del juego y hacerse fans de la NBA", dijo Thompson a RÉCORD en reunión para medios mexicanos.

Thompson es uno de los jugadores que más emocionan a los aficionados de la NBA para asistir al juego de la Ciudad de México, pero además, el propio basquetbolista confesó lo que más le emociona de visitar el país, más allá de lo deportivo.

"Lo que más me emociona es ir a lugares que nunca he ido. Además, me gustaría probar la auténtica comida mexicana. Tenemos mucha aquí (Estados Unidos), pero siento que México es más probable que lo haga mejor. Pero para mí, lo más importante es que quiero ver la cultura, quiero ver cómo es ahí afuera, la forma de vida", contestó Thompson a RÉCORD.

Thompson con Pistons | AP

Thompson quiere la NBA Cup en México

El base de 22 años de los Pistons dio una nueva idea para la NBA Cup, el segundo torneo de temporada regular de la liga, la cual es que se dispute en otros lugares del mundo. Thompson señaló que sería interesante profundizar en ese tema.

"No creo que importe en qué momento de la temporada se juegue en México, solo con poder ir ya es una gran oportunidad. Creo que sería bueno tener la NBA Cup en otro país, es algo que se debería pensar, tal vez lo estoy inventando", añadió Thompson.

Ausar Thompson también reveló que conoce el Día de Muertos, pero poco a poco quiere aprender más sobre la tradición. Con la oportunidad para jugar ante los Dallas Mavericks, el basquetbolista se mantiene emocionado para el próximo mes.

El escenario para el duelo especial será la Arena CDMX, recinto que ya ha albergado varios juegos de la NBA. Además, se junta con un día importante en el país, cuando se celebre el Día de Muertos el 1 de noviembre.

En partido | AP



