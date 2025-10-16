Prime Video anuncia "equipo de lujo" para transmisiones de NBA en México

Prime Video y la NBA han concretado un acuerdo histórico para la transmisión de partidos en México a partir del 21 de octubre de 2025, lo que marca un nuevo capítulo en la manera de consumir deporte en el país. Esta alianza de 11 años permitirá que los aficionados disfruten de la temporada completa directamente desde la plataforma, sin cargos adicionales a su suscripción.

El acuerdo incluye 130 partidos de temporada regular, 17 juegos de la Emirates NBA Cup (10 de fase de grupos y 7 de eliminación directa), todo el SoFi Play-In Tournament, juegos seleccionados de playoffs, una serie de Finales de Conferencia, y por primera vez, las Finales de la NBA completas.

La NBA ahora podrá seguirse por la plataforma de Prime | IMAGO 7

Prime Video contempla otros países

Además de México, el acuerdo también contempla a Brasil como mercado clave, lo que refleja el crecimiento del interés por el baloncesto en América Latina.

El primer partido en Prime Video será protagonizado por el campeón defensor, Oklahoma City Thunder, que se enfrentará a los Houston Rockets a las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Esa misma jornada tendrá una doble cartelera con dos encuentros de alto perfil: New York Knicks vs Boston Celtics y Los Ángeles Lakers vs Minnesota Timberwolves.

La NBA podrá verse de nuevo forma en México | IMAGO 7

Entre los duelos más esperados de la temporada se encuentran:

Lakers vs Celtics

Dallas Mavericks vs Denver Nuggets

Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder

Thunder vs Indiana Pacers

Lakers vs Warriors

¿Quiénes estarán en las transmisiones de Prime de la NBA?

Una de las grandes novedades es que todas las transmisiones estarán disponibles en español, producidas desde un estudio ubicado en la Ciudad de México. Para conectar aún más con la audiencia local, se ha confirmado un equipo de talento nacional compuesto por Alex Blanco, Omar Quintero, Paulina García Robles, Enrique Garay, Mary Carmen Lara y Fernanda Aguilera, quienes se encargarán de narrar y analizar cada partido.

Las transmisiones de la NBA tendrán una nueva plataforma en México | IMAGO 7

Esta alianza también abre la puerta al NBA League Pass dentro de Prime Video, ofreciendo a los usuarios la opción de contratar este servicio para acceder a todos los encuentros de la temporada regular, la NBA Cup, el All-Star Game, los playoffs y las finales, con funcionalidades adicionales como elegir la transmisión local o visitante y reproducir en dispositivos móviles.

Con esta movida estratégica, Prime Video reafirma su apuesta por el contenido deportivo de primer nivel, posicionándose como un competidor serio frente a las plataformas tradicionales. Para los fanáticos del baloncesto, es una oportunidad sin precedentes de seguir a sus equipos y jugadores favoritos, con cobertura profesional, en su idioma y sin cargos extra.

Prime confirmó a la alineación de sus narraciones | CAPTURA