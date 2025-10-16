Muere basquetbolista mexicano Marco Antonio Jarillo en Colombia tras disputar un torneo

Familiares piden apoyo de autoridades para esclarecer las causas del deceso y poder repatriar los restos

Marco Antonio Jarillo, basquetbolista mexicano | FB: Danna Ronquillo
REDACCIÓN RÉCORD
16 de Octubre de 2025

Marco Antonio Jarillo, basquetbolista mexicano de 28 años, falleció en Medellín, Colombia, a donde había viajado el pasado 8 de octubre para participar en un torneo internacional.

El deceso ha causado conmoción, ya que las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas de forma definitiva.

¿De qué murió Marco Antonio Jarillo?

Según los reportes iniciales, Marco Antonio Jarillo perdió la vida presuntamente a causa de una intoxicación. No obstante, los familiares del basquetbolista han proporcionado información adicional, señalando que las autoridades colombianas les notificaron que el jugador fue drogado.

La madre del joven y su prometida han hecho pública la situación y realizaron una protesta en el Periférico Oriente de la Ciudad de México, con el objetivo de obtener el apoyo de las autoridades para el traslado de los restos.

El proceso de repatriación ha presentado dificultades, principalmente relacionadas con la documentación y los costos.

Según la información difundida por los familiares, esta situación ha llevado a que las autoridades consulares les propongan la cremación y el posterior traslado de las cenizas, una opción que la madre de Marco Antonio ha rechazado enfáticamente, reiterando su petición de recuperar el cuerpo completo.

