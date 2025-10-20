¿Dónde ver la temporada 2025-26 de la NBA?

La temporada 2025-2026 de la NBA comenzará este martes 21 de octubre con una doble cartelera: Thunder vs Rockets y Lakers vs Warriors, dos platillos que darán el banderazo inicial para un año que promete diversas emociones.

En juego | AP

Los aficionados se preparan para vivir una temporada más de la NBA, sin embargo, ha surgido la duda sobre las plataformas y canales en donde se transmitirá. Al igual que en años anteriores, la liga se podrá disfrutar por distintos medios.

¿Dónde ver la NBA en México?

En México, la NBA se podrá ver por el League Pass, plataforma oficial que transmite todos los partidos, tanto de temporada regular, playoffs y la Emirates Cup. Además de este medio, la liga se podrá ver en algunas otras.

En más plataformas de streaming, la NBA será transmitida en Disney+ y Prime Video, pero a diferencia del League Pass, estas dos no tendrán todos los partidos y solo algunos podrán ser vistos a través de su señal.

En partido | AP

Para televisión, ESPN se encargará de transmitir los partidos, pero al igual que su plataforma de streaming y Prime Video solo tendrán algunos juegos semanalmente, por lo que la mejor opción para seguir toda la temporada es el NBA League Pass.

Panorama para la NBA 2025-2026

La temporada pasada dejó emociones y sorpresas, especialmente por el Campeonato del Oklahoma City Thunder, con un Shai Gilgeous-Alexander que obtuvo el MVP por su gran influencia a la franquicia.

Otra de las sorpresas fueron los Indiana Pacers, que se quedaron cerca del Campeonato, pero la lesión de Tyrese Haliburton dejó conmocionado al equipo en el último juego de las Finales de NBA. Sin su estrella y con varios equipos en transición, la apuesta por un candidato luce complicada.

La temporada 2025-2026 también tendrá el NBA México City Game, evento que volverá a llevar la emoción del mejor basquetbol del mundo al país, para fortalecer el vínculo entre la liga y los aficionados mexicanos.

En acción | AP