Xóchitl Lagarda tras renuncia a la Ademeba: 'No seré cómplice de la corrupción'

Al asegurar que no será cómplice de la corrupción en el basquetbol mexicano, Xóchitl Lagarda renunció después de 588 días a la presidencia de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba).

"El basquetbol está secuestrando, el basquetbol está secuestrando. Los resultados en el basquetbol son nulos por la red de corrupción que existe en el basquetbol en México. Desde la federación internacional (FIBA) estamos maniatados, se ventiló la corrupción ante el TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo) y ni siquiera se leyeron las argumentaciones, dos días después declararon en contra nuestra solicitud de arbitraje. Hoy es día que aún no se tienen los argumentos, porque no existen los argumentos que puedan justificar el intervencionismo de la federación internacional en nuestro país. Intervencionismo puro y nocivo", declaró Lagarda en conferencia de prensa virtual.

"Estar sola en este combate a la corrupción no es posible. Renuncio a ser parte de la red de corrupción, renuncio a ser una mexicana agachada. Renuncio a ser tapadera, nunca lo hice, nunca lo haré y es prácticamente lo que fundamenta mi renuncia", aseguró.

El organismo rector del baloncesto tricolor se encuentra suspendido por FIBA al presentar irregularidades, omisiones y tener estatutos distintos a los que se habían aprobado cuando Xóchitl Lagarda tomó posesión el 23 de marzo de 2019.

En agosto pasado el Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación de Ademeba, decisión que fue cuestionada por Lagarda.

"Quiero dejar asentado que la red de corrupción en el basquetbol es una red de complicidades que se ha ido gestando con el tiempo. Esa red está encabezada por personas de la federación internacional, no juzgo ni hablo de la institución, hablo de las personas que ponen al frente para darles carta abierta de delinquir en México. Así lo hizo saber en el arbitraje, en el tribunal del deporte internacional.

"FIBA puede nombrar a sus titulares y ellos pueden venir y nombrar bandoleros, pseudo apóstoles del basquetbol y si no eres a fin a eso, entonces eres persona non grata. Traté de hacer lo correcto pero no es posible estar solos en algo tan grande como es el combate a la corrupción en el deporte mexicano", expuso.

Lagarda enfatizó que presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público; sin embargo, no procedieron porque los presuntos delitos estaban prescritos, había pasado un periodo de tiempo que liberaba de los cargos a los implicados. El 13 de noviembre se realizará la elección del nuevo presidente de Ademeba.