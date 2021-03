Alejandro Kirk se reinventa para mantenerse en MLB: 'Bajé unos cuantos kilos y me siento bien'

Alejandro Kirk sujetó el bate con fuerza e impactó la pelota a una velocidad de 110.3 millas por hora para pegar su segundo sencillo el sábado pasado ante los Orioles. El mexicano es la sensación en Toronto gracias a su genuino talento, mismo que potenció al ponerse en forma durante la temporada baja para así buscar afianzarse como el ‘Capitán Kirk’ de la nave de los Blue Jays.

El joven receptor mexicano está cinco de 10 antes de la primavera con un jonrón incluido. Su talento lo tiene considerado como el favorito para ganar el puesto de segundo catcher solo detrás de Danny Jansen para comenzar la temporada, pero lo que complica su panorama es que Reese McGuire no tiene opciones de Ligas Menores, por lo que Kirk podría comenzar la temporada en Triple-A sin importar cuánto destaque en este productivo Spring Training para él si la organización no quiere arriesgarse a perder a McGuire en waivers.

“Yo, esperar la oportunidad y hacer lo mejor que pueda, ayudar al equipo a ganar. No sé todavía el rol mío, a verdad que estoy aquí para pelear ese puesto, estoy echándole todos los kilos y esperamos a ver qué pasa, ahorita no hay nada decidido, estamos aquí peleando el puesto y sea cual sea el rol voy a salir a jugar y a ganar”, dijo el tijuanense de 22 años en una videoconferencia.

“Primero que nada es hacer el equipo y yo me veo cachando 80, 65, 80 juegos. Esa es una de las metas, y bueno, bateando, manteniéndome sano sé que puedo hacer mi trabajo, es lo único que pido, mantenerme sano”, apuntó.

Kirk es uno de los escasos peloteros de extracción mexicana que llegó a Grandes Ligas como receptor, de hecho, ningún catcher nacional ha podido jugar Playoffs. Es así que el fronterizo ha trabajado con ahínco con tal de mantenerse en Las Mayores, al punto que puso especial énfasis en su estado físico para añadirle más poderío a sus batazos.

“Es una posición muy exigente esta y obviamente mi peso no me favorecía, decidí entonces disciplinarme un poquito y bajar de peso, bajé unos cuantos kilos y me siento muy bien al entrar al plato. La verdad que me siento muy bien bateando, cachando, me siento muy ágil”, comentó.

“Me siento un hombre disciplinado en el beisbol y siento que he trabajado bastante para estar aquí, he hecho muchos sacrificios, mi familia, yo. Esa es la clave para el éxito, ser disciplinado, aprovechar cada oportunidad que se te da y los sacrificios que se hacen”, agregó.

