¡De Grandes Ligas! Giancarlo Stanton se deshace en elogios hacia el Estadio Alfredo Harp Helú

Cinco años después de haber sido inaugurado, el Estadio Alfredo Harp Helú sigue manteniéndose como un atractivo fuera de Grandes Ligas. Tanto así que Giancarlo Stanton, pelotero de los Yankees de Nueva York, se deshizo en elogios hacia la casa de los Diablos Rojos del México.

Previo al histórico duelo entre Yankees y Diablos, el pelotero estelar de los neoyorquinos para este juego señaló que el EAHH es un "estadio increíble". Asimismo, reconoció que antes de llegar a la Ciudad de México, no había visto fotos del recinto.

"Pienso que es increíble.No vi fotos, no me metí a internet, yo quería tener la oportunidad de explorarlo por mi mismo y caminar por él. Definitivamente lo que he visto es un estadio muy bonito", comentó Stanton.

Cinco años del Estadio Alfredo Harp Helú

El Estadio Alfredo Harp Helú está de manteles largos, pues este domingo, además de festejar cinco años de existencia, recibirá la visita del equipo más grande en la historia del beisbol, los Yankees de Nueva York.

La casa de los Diablos, ha demostrado estar a la altura de recibir encuentros de Las Grandes Ligas, pues en 2023 se jugaron dos juegos de temporada regular entre Giants y Padres con asistencia oficial de 19,611 personas el primer día y 19.633 el segundo.

Ahora, el EAHH albergará dos encuentros entre los Bombarderos del Bronx y los Pingos, y un mes después, la MLB regresa con la Mexico City Series a dos juegos entre Astros y Rockies, ambas series con lleno garantizado.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: YANKEES-DIABLOS: ¿CUÁNTOS TÍTULOS DE MLB Y LMB HAN GANADO DESDE SU ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO?