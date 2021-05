Diablos Rojos: Roberto Osuna regresa a la LMB con los Pingos

Las plegarias de la afición escarlata han sido escuchadas y los Diablos Rojos del México han presentado a su cerrador de lujo para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Roberto Osuna volverá a vestir la camisola de los capitalinos tras 10 años fuera del circuito de verano en nuestro país.

“Estoy muy contento de estar aquí, le agradezco a la organización de los Diablos”, dijo Osuna en su presentación, ya con enfundado en los colores del equipo escarlata. “Estuve en comunicación con Jorge (Del Valle) y Migue Ojeda, estuvimos muy pendientes de mi rehabilitación”, añadió.

Tras no encontrar acomodo en ninguna organización de las Grandes Ligas, el ‘Cañoncito’ a vuelto a casa para mejorar de manera considerable el bullpen de los escarlatas. Con 26 años de edad, el oriundo de Juan José Ríos, Sinaloa aún tiene mucho por demostrar en la lomita aunque las lesiones han sido un gran tope en su carrera.

"Para mí no fue difícil venir aquí a Diablos ya que siempre me han tratado muy bien y me han abierto las puertas, es algo que se los agradezco. Mi familia y yo estamos contentos de la oportunidad que se me da de volver. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo a ganar y venimos trabajando fuerte”, comentó en su presentación.

Osuna viene de su temporada con menos apariciones en la Gran Carpa con apenas cuatro encuentros. Una lesión en el codo terminó de manera breve su participación con los Astros, quienes al término de la temporada lo dejaron en libertad y no tuvo suerte en la agencia libre. Con una cirugía Tommy John en su historial y esta nueva lesión, el cañón del serpentinero preocupa.

“Me siento mucho mejor. Fue una decisión que consulté con mi familia, me siento bien. Considero que para el juego inaugural ya voy a estar al 100 por ciento. Tengo entendido que voy a tirar en un par de juegos. Prácticamente estoy en ritmo esperando a que llegue el día inaugural y poder ayudar al equipo a ganar”, declaró el exjugador de los Astros y los Blue Jays.

