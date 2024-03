Donald Trump critica cambio de nombre de los Guardians: "Me gustan las tradiciones"

El pasado fin de semana, durante un mitin de Donald Trump en Ohio, el candidato presidencial arremetió contra la Familia Dolan, dueña del equipo de beisbol de Cleveland, por haberle cambiado el nombre a la histórica franquicia.

Recordemos que, luego del cambio de nombre de los Washington Redskins, de la NFL, organizaciones civiles pidieron que los nombres que pudieran llegar a ser despectivos u ofensivos con las comunidades originarias estadounidenses fueran cambiados, por lo que los Cleveland Indians, de la MLB, pasaron a ser los Cleveland Guardians.

El cambio es algo que no le pareció a Donald Trump quien, durante su presentación en el estado originario del equipo, aseguró que le gustan las tradiciones y también el deporte, comentario que sirvió como preámbulo para criticar a los Dolan por el cambio de nombre.

"Me gustan los deportes y me gusta la tradición. Entonces tienes un equipo llamado Indios de Cleveland. Indios. Son indios. Y tomaron el equipo de los Indios de Cleveland y llegaron a los Guardianes de Cleveland. Casi como si estuvieran a cargo de un fondo fiduciario", comentó Trump.

Así mismo, Donald Trump aprovechó para asegurar que alguien que termina con una tradición como la que representan los Indians no puede ser senador ni postulante a gobernador de un estado, criticando abiertamente a Matt Dolan.

'Y mi actitud es que cualquiera que cambie el nombre de los Indios de Cleveland por el de Guardianes de Cleveland no debería ser senador. No debería ser gobernador. No conozco a Matt Dolan, pero solo sé que él es el tipo que supongo es dueño del equipo de alguna forma y estuvo a cargo de cambiar el nombre", finalizó.

